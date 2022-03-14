Минобороны Украины опровергает причастность к обстрелу Донецка

В результате авиаудара погибли 8 человек, а пропаганда использовала этот эпизод, чтобы обвинить Украину в "убийстве мирных жителей".

В Минобороне Украины опровергают причастность к обстрелу временно оккупированного Донецка из комплекса "Точка-У", который произошел 14 марта. Об этом рассказал офицер Центра оперативного информирования Минобороны Украины Леонид Матюхин.

Правоохранитель подчеркивает, что это российская провокация. Для сравнения можно посмотреть Донецк, который даже спустя 8 лет оккупации не выглядит таким, как за 19 дней стали выглядеть украинские города и села после начала "спасения русского мира" рашистами.

В результате падения снаряда погибли 8 человек. / Суспільне

"Это однозначно российская ракета или какой-то другой боеприпас. Российская пропаганда на протяжении 8 лет рассказывала о том, что украинские Вооруженные Силы обстреливают Донецк и другие города. Элементарно можете посмотреть, как выглядит сегодня Донецк за 8 лет и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, которые российские оккупационные войска обстреливают на протяжении двух недель," - сообщил Матюхин.

В результате падения снаряда погибли 8 человек. / Суспільне

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Также представитель Минобороны добавил, что к ракете, упавшей в Донецке, ВСУ не имеют никакого отношения.

Отметим, что в результате упавшей ракеты погибли 8 человек.

Ранее мы писали, что в результате авиаудара по Ровенской телебашне погибли 9 человек. Административное здание превратилось в руины.