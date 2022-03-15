Венедиктова подписала подозрение Захаровой и двоим военным
Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о новых подозреваемых в магистральном деле о российской агрессии против Украины. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
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Было сообщено о подозрении следующим лицам:
- главнокомандующему воздушно-космическими силами РФ, генералу армии РФ Сергею Суровкину;
- начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову;
- директору департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
Согласно данным следствия, главнокомандующий воздушными силами РФ организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам. Из-за этого погибли и получили ранения гражданские. Остальные "публичным распространением ложной информации о действиях представителей власти Украины и разжиганием национальной розни способствовали другим соучастникам войны против Украины".
Также Венедиктова сообщила, что в главном деле уже 65 подозреваемых высокопоставленных чиновников и военных руководителей России.
Напомним, что ООН выделяет Украине еще $40 млн. Деньги направят в Украину, чтобы охватить самые уязвимые слои населения - обеспечить их пищей, водой и лекарствами.