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В Сумской области согласовали "зеленые коридоры"

Вывоз людей из Сум, Конотопа, Шостки, Тростянца, Лебедина начнется в 9.00 и продлится до 21.00.
В Сумской области согласовали "зеленые коридоры"
Эвакуация в Сумской области / facebook.com/Zhyvytskyy

В Сумской области на 15 марта запланировано открытие нескольких эвакуационных коридоров, которые будут действовать с 9.00 до 21.00. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Зеленые коридоры открыты по следующим направлениям:

  • Тростянец-Лубны (Тростянец, Сумы (по объездной вокруг города), Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
  • Сумы-Лубны (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
  • Лебедин-Лубны (Ворожба (Лебединская община) – Бишкинь – Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
  • Конотоп-Лубны (Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
  • Шостка-Лубны (Шостка, Кролевец, Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Напомним, что ООН выделяет Украине еще $40 млн. Деньги направят в Украину, чтобы охватить самые уязвимые слои населения - обеспечить их пищей, водой и лекарствами.

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