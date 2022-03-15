В Сумской области согласовали "зеленые коридоры"

Вывоз людей из Сум, Конотопа, Шостки, Тростянца, Лебедина начнется в 9.00 и продлится до 21.00.

В Сумской области на 15 марта запланировано открытие нескольких эвакуационных коридоров, которые будут действовать с 9.00 до 21.00. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Читайте также: США рассматривают полное эмбарго на торговлю с РФ

Зеленые коридоры открыты по следующим направлениям:

Тростянец-Лубны (Тростянец, Сумы (по объездной вокруг города), Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Сумы-Лубны (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Лебедин-Лубны (Ворожба (Лебединская община) – Бишкинь – Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Конотоп-Лубны (Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Шостка-Лубны (Шостка, Кролевец, Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Напомним, что ООН выделяет Украине еще $40 млн. Деньги направят в Украину, чтобы охватить самые уязвимые слои населения - обеспечить их пищей, водой и лекарствами.