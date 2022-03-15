У РФ нет шансов захватить Харьков, - глава ОВА

Харьков постоянно усиливает оборону, возводятся новые оборонительные сооружения.

У российских оккупантов, вторгшихся в Украину, нет никаких шансов захватить Харьков. Такое заявление во время телемарафона сделал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, Харьков постоянно усиливает оборону, возводятся новые оборонительные сооружения. Кроме того, бойцы ВСУ и Сил территориальной обороны готовы сделать все возможное для защиты города.

Нужно отметить, что российские войска сразу же после вторжения в Украину начали обстреливать из артиллерии и наносить авиаудары по Харькову. В результате в городе много разрушенных административных зданий и жилых домов.

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Так, 14 марта оккупанты нанесли удар по Харькову ракетами "Искандер", повреждены здания в центральных районах. Кроме того, обстреляли Холодногорский район.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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