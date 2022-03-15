РФ уже потеряла в Украине более 13 500 солдат и офицеров

За первые 19 дней войны украинские бойцы подбили 404 танка и 1279 боевых бронированных машин оккупантов.

Российские войска, которые 24 февраля вторглись в Украину, по состоянию на утро 15 марта 2022 года потеряли убитыми и ранеными более 13 500 человек. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Генштаба ВСУ.

Кроме того, за первые 19 дней войны украинские бойцы подбили 404 танка, 1279 боевых бронированных машин оккупантов, а также сбили 81 самолет и 95 вертолетов.

По данным Генштаба ВСУ, противник сейчас ведет активные наступательные действия только в Донецкой и Луганской областях, и в районе Мариуполя. На остальных направлениях оккупанты проводят перегруппировку. По данным британской разведки, Россия не оставила попыток захватить Киев.

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Украинские бойцы вчера, 14 марта, наносили удары по тыловым колоннам оккупантов с целью помешать снабжению войск. Уничтожено 12 единиц автомобильной техники оккупантов.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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