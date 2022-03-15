Обстрел телебашни под Ровно: уже 19 погибших

14 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по району Ровно. В результате повреждена телебашня.

Количество погибших в результате авиаудара по телебашне в селе Антополь Ровенской области увеличилось до 19 человек. Об этом во время телемарафона рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Ранее сообщалось, что в результате этого обстрела погибли девять человек, а еще девять человек получили ранения.

Напомним, рано утром 14 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по району Ровно. В результате повреждена телебашня в селе Антополь.

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Между тем, российские оккупанты сейчас ведут активные наступательные действия только в Донецкой и Луганской областях, и в районе Мариуполя. На остальных направлениях оккупанты проводят перегруппировку. Противник продолжает обстреливать населенные пункты и мирных граждан.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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