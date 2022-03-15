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Под Черниговом уничтожили батарею РСЗО оккупантов

Украинская артиллерия по вражеским военным машинам работала 10 минут.
 |  Автор: Виталий Кулак
Под Черниговом уничтожили батарею РСЗО оккупантов
Иллюстративное фото / facebook.com/kommander.nord/

В Черниговской области бойцы ВСУ уничтожили батарею РСЗО, из которой российские оккупанты обстреливали Чернигов. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр ОТК "Север".

В сообщении говорится, что батарею РСЗО оккупантов уничтожили как раз в тот момент, когда она готовилась обстрелять Чернигов. Украинская артиллерия по ней работала 10 минут.

Российские войска уже много дней подряд пытаются захватить Чернигов, но украинские бойцы отбивают все атаки. Оккупанты начали обстреливать жилые кварталы и не выпускают из города мирное население.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты сейчас ведут активные наступательные действия только в Донецкой и Луганской областях, и в районе Мариуполя. На остальных направлениях они проводят перегруппировку.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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