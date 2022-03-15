Укрзализныця уже эвакуировала 2 млн беженцев

Кроме того, из районов боевых действий на автобусах эвакуировали примерно 150 тыс. человек.

Укрзализныця за первые 19 дней войны с российскими оккупантами эвакуировала более 2 млн человек. Об этом во время телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кроме того, за это время из районов боевых действий на автобусах эвакуировали примерно 150 тыс. человек.

Сегодня, 15 марта, в Украине открыты 9 гуманитарных коридоров. В частности, мирное население эвакуируют из Мариуполя, Сум, Тростянца, Шостки и Конотопа. В Луганской области должен быть эвакуационный поезд.

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Между тем, с начала военных действий около 1,8 млн украинцев, спасаясь от обстрелов российских оккупантов, выехали в Польшу. Из них около 28 000 человек потом приняла Германия. Некоторые польские города уже не могут принимать украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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