Оккупанты разрушили родильный стационар в Рубежном и обстреляли больницу

Российская армия не прекращает обстреливать Луганскую область по гражданским объектам.

Российские оккупанты обстреляли городскую многопрофильную больницу в Рубежном. В результате обстрела родильный стационар полностью разрушен. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

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Губернатор показал фото с места обстрелянной больницы, а также отметил масштаб разрушения. Полностью разбито акушерско-гинекологическое отделение. Таким образом в Луганской области стало меньше на один родовой стационар.

Результаты обстрела больницы в Рубежном. / t.me/luhanskaVTSA

Результаты обстрела больницы в Рубежном. / t.me/luhanskaVTSA

Последние роды в данном роддоме проходили 11 марта в 23:23. Правда, в подвальном помещении, так как Рубежное мощно обстреливали. Мама с новорожденной Василисой находились под присмотром медиков в подвале.

Результаты обстрела больницы в Рубежном. / t.me/luhanskaVTSA

Результаты обстрела больницы в Рубежном. / t.me/luhanskaVTSA

Еще одну беременную женщину удалось эвакуировать в ближайший роддом, который находится в донецком Бахмуте.

Ранее мы писали, что в городе Энергодаре, который временно оккупирован россиянами, царит анархия. Городской мэр рассказал, что оккупанты нападают на мирных жителей и отключили систему оповещения о воздушной угрозе.