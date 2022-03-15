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В оккупированном Энергодаре царит анархия – мэр

Оккупанты терроризируют население, чем ухудшают к себе отношение
 |  Автор: Юрий Кобзар
В оккупированном Энергодаре царит анархия – мэр
В Энергодаре анархия / facebook.com/energodar.city

В городе Энергодар Запорожской области российские оккупанты нападают на мирных жителей и отключили систему оповещения о воздушной угрозе. Об этом во время телемарафона рассказал городской голова Дмитрий Орлов.

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"У нас нет возможности даже предположить, что, когда и где там происходит… Оккупанты ездят по городу днем, проверяют автомобили, трощат переднее стекло, если оно затонировано, отбирают мобильные устройства. Уже есть случаи нападений на мирное население. Полная анархия происходит", – рассказал мэр.

В то же время, по словам Орлова, отношение горожан к российским захватчикам не изменилось.

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"Патриотическая позиция даже укрепилась, потому что мы видим, что это за люди и что они делают. Надеемся, что мы как можно быстрее победим, будем все это восстанавливать и вернемся к нормальной жизни!", — отметил градоначальник.

Напомним, в обладминистрации говорят, что у РФ нет шансов захватить Харьков. Харьков постоянно усиливает оборону, возводятся новые оборонительные сооружения.

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