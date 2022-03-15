56% украинцев уверены, что РФ хочет уничтожить украинский народ

Таковы результаты нового опроса социологической группы "Рейтинг".

56% украинцев полагают, что главная цель вторжения России в Украину - уничтожение украинского народа. Таковы результаты нового опроса социологической группы "Рейтинг".

49% украинцы думают, что Путин хочет сначала оккупировать Украину, а потом присоединить ее к России.

17% респондентов заявили, что Россия пытается изменить политический курс Украины, 15% - помешать размещению баз НАТО, 10% - уничтожить военную инфраструктуру, 5% – провоцирование Северного альянса на войну.

31% украинцев уверены, что с российскими оккупантами нельзя вести переговоры, а 64% - выступают за компромиссы на переговорах.

Читайте также: Появилось видео жутких боев в Мариуполе

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Российские войска временно захватили Бердянск, Мелитополь и Херсон. Оккупанты пытаются блокировать Киев, Харьков и некоторые другие украинские города.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное фото / ratinggroup.ua

Иллюстративное фото / ratinggroup.ua