Премьеры Польши, Чехии и Словении на поезде въехали в Украину

Делегация Евросовета направляется в Киев

Поезд, на котором в Киев направляется делегация Европейского совета в составе премьер-министров Польши, Чехии и Словении, уже пересек польско-украинскую границу. Об этом сообщила в Twitter канцелярия польского премьера.

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"Около часа назад поезд премьер-министра Матеуша Моравецкого, вице-премьера по безопасности Ярослава Качиньского и премьер-министров Чешской Республики Петра Фиалф и Словении Янеза Яншея пересек польско-украинскую границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация намерена провести в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. В канцелярии польского премьера также сообщили, что этот визит готовился много дней, но держался в строгой тайне.

Напомним, в Раде признались, сколько нардепов выехали из страны. Утверждается, что это депутаты, и ранее имевшие "непатриотические проявления".

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