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В Раде признались, сколько нардепов выехали из страны

Утверждается, что это депутаты, и ранее имевшие "непатриотические проявления"
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Раде признались, сколько нардепов выехали из страны
Александр Корниенко / facebook.com/oskorniyenko

В настоящее время за пределами Украины находятся около 20 депутатов Верховной Рады. Об этом заявил первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко в общем эфире телеканалов.

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"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать… Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так… это депутаты, и до этого имевшие свои непатриотические проявления, голосования и так далее", - сообщил он.

Корниенко также уточнил, что 9 народных депутатов сейчас находятся в командировке в Совете Европы.

Напомним, в Киев на встречу с Зеленским приедут премьеры Польши, Словении и Чехии. Политики представят "широкий пакет поддержки" как государству, так и обществу.

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