В Раде признались, сколько нардепов выехали из страны

Утверждается, что это депутаты, и ранее имевшие "непатриотические проявления"

В настоящее время за пределами Украины находятся около 20 депутатов Верховной Рады. Об этом заявил первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко в общем эфире телеканалов.

Читайте также: Венедиктова подписала подозрение Захаровой и двоим военным

"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать… Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так… это депутаты, и до этого имевшие свои непатриотические проявления, голосования и так далее", - сообщил он.

Корниенко также уточнил, что 9 народных депутатов сейчас находятся в командировке в Совете Европы.

Напомним, в Киев на встречу с Зеленским приедут премьеры Польши, Словении и Чехии. Политики представят "широкий пакет поддержки" как государству, так и обществу.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.