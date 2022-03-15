Посол КНР: Китай и дальше будет доброй силой для Украины

В понедельник прошла встреча украинской делегации с послом КНР в Украине Фань Сяньжун, где были обсуждены настроения Китая по отношению к Украине.

14 марта прошла встреча главы Львовской ОВА Максима Козицкого с послом КНР в Украине Фань Сяньжун. Дипломат отметил, что Китай и дальше останется доброй силой для Украины - как в экономичном, так и в политичном плане. Об этом Козицкий написал в своем телеграм-канале.

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Китай и Украины являются стратегическими партнерами на протяжении 30 лет. Китайский посол подчеркнул, что Китай поддерживает выбранный украинцами путь, так как право на самоопределение - суверенное для каждого народа. Также Сяньжун отметил, что сила нашего народа - в единстве.

Отметим, что несколько дней в СМИ обсуждается обращение россиян к КНР по поводу военной помощи. Однако по словам Козицкого, Китай поддержал Украину во время Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому надежда огромная на то, что на просьбы оккупантов КНР не откликнутся.

Китай выразил поддержку Украины. / t.me/kozytskyy_maksym_official/

Также стало известно, что Китай отправил в Украину две партии гуманитарной помощи, а в ближайшее время ожидается поставка третьей.

"Украинцы не хотят воевать. Мы хотим быть хозяевами на своей земле и жить в мире с партнерами, которые готовы сотрудничать с нами," - подытожил губернатор Львовщины.

Ранее мы писали, что в результате подрыва Ровенской телебашни количество погибших увеличилось с 9 до 19 человек. Напомним, что рано утром 14 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по району Ровно, задев телебашню и админздание.