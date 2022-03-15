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Оккупанты жалуются родным на ужасное питание в Украине

Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров российских солдат с родственниками в РФ.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты жалуются родным на ужасное питание в Украине
Иллюстративное фото / gur.gov.ua

Российские оккупанты в Украине из-за ударов украинских защитников по их тыловым колоннам столкнулись с нехваткой продовольствия, из-за чего падает их морально-психологическое состояние. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров российских солдат с родственниками в РФ, сообщила пресс-служба СБУ.

В одном из перехваченных разговоров российский солдат говорит, что российская армия просто "кидает" своих.

Он также жалуется, что на четверых солдат на обед выдают одну банку консервы с тушеной капустой.

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Напомним, Россия вторглась в Украину24 февраля. Оккупантам удалось временно захватить некоторые города, в том числе Бердянск, Мелитополь и Херсон. Российские войска попытались сразу захватить Киев и Харьков, но были отбиты. На данный момент Россия уже потеряла более 13 500 человек убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили батарею РСЗО оккупантов, из которой они обстреливали Чернигов.

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