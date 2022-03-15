Переговоры с РФ возобновились - Арахамия

В понедельник две делегации общались по видео-связи и взяли паузу до сегодня.

Лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с делегацией РФ. Об єтом пишут ряд телеграм-каналов.

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Отметим, что четвертый раунд переговоров прошел в понедельник, 14 марта. Две делегации общались по видео-связи. Как отмечал президент Владимир Зеленский, переговоры прошли сложно. Позже украинская сторона сообщила о технической паузе до 15 марта.

По завершению перерыва, стороны вновь встретились в онлайне. Пока деталей встречи нет.

Ранее мы писали, что Шойгу и Путин хотят вырубать украинский лес для нужд своей оккупационной армии. Об этом стало известно из письма главы Минобороны РФ Путину, которое оказалось в распоряжении украинской разведки. В последний раз чужие использовали украинские деревья для вырубки немецкие фашисты.