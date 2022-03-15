Подоляк о будущих действиях РФ: "Ведем переговоры, получаем результат"

Но враг продолжит терять разум и попытается сломать Украину, хотя и безуспешно, сказал политик.

Советник главы Офиса президента и участник украинской делегации в мирных переговорах Михаил Подоляк оценил будущие действия России. Он отмечает, что армия врага не умеет воевать, переговоры идут, результаты есть. Об этом Подоляк рассказал на своей странице в Twitter.

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"20-й день войны — это очень много для того, чтобы доказать всем уже, что мы непобедимы. У нас без изменений. Без изменений в том, что мы умеем воевать. И это уже все понимают. Без изменений в том, что наши партнеры до сих пор с удивлением на все это смотрят, и все еще решают для себя, готовы ли они брать ответственность такую, которую берет Украина", — сказал политик.

Он подчеркнул, что российская армия практически не умеет воевать. Она умеет только бомбить гражданскую инфраструктуру и мирных граждан.

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"Мы ведем переговоры, мы получаем результат, мы будем держать врага на всех направлениях", — добавил Подоляк.

Советник также рассказал, что в это же время враг продолжит терять разум и попытается сломать Украину. Но это невозможно, что стало понятно уже всем.

Напомним, ранее генерал-лейтенант США Бен Ходжес заявил, что у россиян осталось ресурсов всего на 10 дней войны. Их силы на исходе.

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