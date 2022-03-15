Оккупанты вновь обстреляли в Харькове жилые дома (фото)

В результате вражеского обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома.

Российские оккупанты сегодня, 15 марта, вновь обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате повреждены три пятиэтажных жилых дома, сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков примерно в 11:00. В одном из домов разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде.

Были ли жертвы и пострадавшие – не сообщается. Бойцы ГСЧС спасли 21 человека, еще 12 человек эвакуировали. Продолжают разбирать завалы.

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По словам, советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, из-за неудач на суше российские оккупанты будут увеличивать количество обстрелов городов крылатыми ракетами. Он также заявил, что в резерве у русской армии есть еще до 10 батальонно-тактических групп.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили батарею РСЗО оккупантов. Военные машины этой батареи обстреливали Чернигов.

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Последствия обстрела / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Последствия обстрела / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Последствия обстрела / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Последствия обстрела / Facebook.com/MNS.GOV.UA