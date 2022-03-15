Оккупанты вновь обстреляли в Харькове жилые дома (фото)
Российские оккупанты сегодня, 15 марта, вновь обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате повреждены три пятиэтажных жилых дома, сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.
В сообщении говорится, что оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков примерно в 11:00. В одном из домов разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде.
Были ли жертвы и пострадавшие – не сообщается. Бойцы ГСЧС спасли 21 человека, еще 12 человек эвакуировали. Продолжают разбирать завалы.
Читайте также: У РФ нет шансов захватить Харьков, - глава ОВА
По словам, советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, из-за неудач на суше российские оккупанты будут увеличивать количество обстрелов городов крылатыми ракетами. Он также заявил, что в резерве у русской армии есть еще до 10 батальонно-тактических групп.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили батарею РСЗО оккупантов. Военные машины этой батареи обстреливали Чернигов.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.