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Оккупанты хотят возобновить наступление на Чернигов - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты сейчас на Северском направлении пытаются увеличить количество своих войск.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты хотят возобновить наступление на Чернигов - Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Российские оккупанты планируют возобновить наступление на Чернигов. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

В сообщении говорится, что российские оккупанты сейчас на Северском направлении пытаются увеличить количество своих войск, пытаются организовать их снабжение. Их цель – новое наступление на Чернигов.

Российские войска уже много дней подряд пытаются захватить Чернигов, но украинские бойцы отбивают все атаки. Оккупанты начали обстреливать жилые кварталы.

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Напомним, недавно в Черниговской области бойцы ВСУ уничтожили батарею РСЗО оккупантов. Военные машины этой батареи использовались для обстрелов Чернигова. На ее уничтожение украинским артиллеристам понадобилось 10 минут.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из-за неудач на суше российские оккупанты будут увеличивать обстрелы городов крылатыми ракетами.

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