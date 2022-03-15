Из-за военных неудач РФ увеличит число ракетных обстрелов – Арестович

Сухопутные силы России не способны добиться успеха в бою, поэтому захватчики будут использовать больше ракет

Из-за неудач на суше российская армия будет наращивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетами. Об этом заявил в эфире информационного телемарафона советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Очень мощный запас ракет у них остается. Они будут бить до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому нужно быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", — заявил Арестович.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту Россия ввела на территорию Украины около 90% своих сил, треть из которых уже уничтожена или недееспособна. Сейчас в резерве у россиян остается до 10 батальонно-тактических групп.

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"Но на таком размахе боевых действий можно не волноваться вообще. Новых взять негде. Что-то они могут "наскрести", где 10 тыс., но если они теряют по несколько сотен, тысяч в сутки, то на 10 суток их хватит", – считает Арестович.

Напомним, оккупанты жалуются родным на ужасное питание в Украине. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров российских солдат с родственниками в РФ.

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