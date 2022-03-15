Зеленский в первые сутки отказался от эвакуации, несмотря на просьбы личной охраны и Запада - Арестович

Советник ОФ дал интервью Дмитрию Гордону.

Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович дал интервью по видео-связи украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В диалоге политик рассказал, почему Владимир Зеленский отказался от эвакуации, а также о том, каким сейчас есть украинский главнокомандующий.

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Арестович отметил, что еще 24 февраля президенту было предложено покинуть Киев, так как существовала угроза убийства.

"Зеленский в первые сутки отказался от эвакуации, несмотря на просьбы личной охраны и Запада," - отметил советник ОП.

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По словам Алексея, президент категорически отказался от идеи покинуть страну в такое сложное время.

"Когда десант высаживался на Гостомель, у нас была информация, что следующий десант садится на Печерск. Зеленский сказал: "Я возьму в руки автомат и буду воевать. Хоть 10 десантов здесь высаживайте, я никуда не уеду"", - рассказал Арестович.

Также политик подчеркнул статут Владимира Зеленского в данное время, когда Украина двадцатый день противостоит "второй армии в мире".

"Он сейчас лидер свободного мира, к нему огромное доверие и уважение," - отметил советник Офиса Президента.

Ранее мы писали, что в Пентагоне заявили об отсутствии преимуществ российской авиации над украинской. Таким образом США в очередной раз дало понять, что закрыть небо над Украиной не получится.