Активисты заблокировали движение фур из Польши в Беларусь

Люди недовольны тем, что Европа продолжает торговать с Россией и Беларусь, несмотря на полномасштабную агрессию в Украине

На польско-белорусской границе активисты продолжают блокировать проезд фур с грузами, которые едут в Беларусь и Россию. Об этом пишет польское издание Dziennik Wshodni.

Сообщается, что первые активисты пришли на пограничное КПП утром в субботу. Люди требуют запретит поставки товаров в страны-агрессоры.

"Это спонсирует убийства наших соотечественников", – заявил активист, живущий и работающий в Варшаве украинец.

В то же время водители грузовиков недовольны действиями протестующих и заявляют, что "не интересуются политикой" и просто делают свою работу.

Как пояснили в местной администрации, большинство грузовиков везут товары не из самой Польши, а из других стран ЕС. Речь идет о товарах, которые не попали под уже введенные санкции.

Напомним, во Франции активист захватил виллу дочери Путина. Вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 году была передана мужу Екатерины Тихоновой.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.