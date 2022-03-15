Под Николаевом украинские бойцы захватили батарею гаубиц

Всего оккупанты бросили 4 гаубицы, а также боеприпасы к ним.

В Николаевской области бойцы ВСУ контратаковали российских оккупантов и захватили у них батарею гаубиц Д-30. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, эти орудия украинские бойцы захватили у российских десантников, которые бежали с поля боя. Всего оккупанты бросили 4 гаубицы, а также боеприпасы к ним.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за первые 19 дней войны украинские бойцы подбили 404 танка, 1279 боевых бронированных машин оккупантов, сбили 81 самолет и 95 вертолетов, уничижили 150 артиллерийских систем. Россия на данный момент уже потеряла в Украине более 13 500 военнослужащих убитыми и ранеными.

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Генштаб ВСУ заявил, что на некоторых направлениях, где позволяет ситуация, украинские бойцы перешли в контрнаступление.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что из-за неудач на суше российские оккупанты будут увеличивать обстрелы городов крылатыми ракетами.

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Захваченные гаубицы / facebook.com/butusov.yuriy/

Захваченные боеприпасы / facebook.com/butusov.yuriy/