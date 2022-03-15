От 500 до 900 оккупантов сейчас находятся на Запорожской АЭС - Энергоатом

Однако атомной электростанцией все еще руководит украинский персонал.

Сейчас на оккупированной Запорожской АЭС находятся от 500 до 900 россиян. Об этом сообщил руководитель "Энергоатома" Петр Котин во время брифинга в Ukraine Media Center.

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Котин подчеркнул, что рашисты хоть и оккупировали станцию, но руководство пока еще принадлежит украинскому персоналу АЭС. Однако самовольно им делать ничего нельзя, хоть и оккупанты не понимают, с чем имеют дело.

"АЭС все еще руководит украинский персонал станции. Но они должны согласовывать все свои действия с российскими военными. Оккупанты даже не представлять, с чем имеют дело," - сообщил глава "Энергоатома".

По словам главы "Энергоатома", оккупанты не понимают, что делать с АЭС. / Энергоатом

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Петр Котин подчеркнул, что рашисты делают вещи, которые запрещены рядом со атомной электростанцией. Например, вчера оккупанты взорвали свои боеприпасы напротив первого энергоблока. Результаты таких поступков могут оказаться катастрофичными.

"Мы вынуждены только отвечать на их приказы. Например, вчера: у них есть зона вторжения, которую они окружили и с которой они стреляют. Прямо напротив АЭС очень близко находился энергоблок №1, рядом с ним они подорвали металлический ящик. Взрыв был громким. Последствия могут быть ужасными," - подытожил Котин.

Ранее мы писали, что рашисты подорвали боеприпасы на Запорожской АЭС. Таким образом оккупанты решили их "утилизировать" и планируют дальше продолжать подрывы.