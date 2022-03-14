Лидер фракции консерваторов Латвии подал заявление об отставке, чтобы стать украинским добровольцем

Депутат латвийского Сейма Юрис Юрашс подал заявку о сложении депутатского мандата.

Депутат и Глава юридической комиссии латвийского Сейма, лидер фракции консерваторов Юрис Юрашс подал в парламентскую канцелярию заявление о сложении депутатского мандата. Политик решил приехать в Украину добровольцем, чтобы воевать против России. Об этом сообщила заместительница главы ВРУ Елена Кондратюк.

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Мужчина решил стать украинским добровольцем. Кондратюк поблагодарила латвийца за такой решительный поступок бороться вместе с украинцами в этой европейской войне.

"Мы говорим, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, а и за нашу, Латвии и Евросоюза. Я считаю, наша обязанность - это сделать все возможное, чтобы поспособствовать нашей общей победе," - объяснил свое решение Юрашс.

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