Зеленский назначил нового командующего ООС

Новым командующим Операции объединенных сил на Донбассе стал генерал-майор Эдуард Москалев.

Новым командующим Операции объединенных сил на Донбассе стал генерал-майор Эдуард Москалев. Соответствующий указ уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Эдуард Москалев был заместителем командующего Операцией объединенных сил.

Зеленский назвал генерал-майора Москалева профессионалом, настоящим патриотом Украины.

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Напомним, что войска России, вторгшиеся в Украину 24 февраля, а также пророссийские боевики пытаются выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей. Этого они не достигли, хотя захватили несколько населенных пунктов. Они также блокировали Мариуполь и обстреливают его, мешая выйти мирным жителям.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что из-за неудач на суше российские оккупанты будут увеличивать обстрелы городов крылатыми ракетами.

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