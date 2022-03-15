В Энергодаре россияне осквернили памятник Небесной сотне
В Энергодаре российские войска осквернили памятник Небесной сотне. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.
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Так, к публикации был прикреплен ролик, сделанный одним из местных жителей, а также фото мемориала.
"Воровать, разрушать, насиловать и убивать. Вот специализация русской армии. Путинская Россия на дух не переносит демократию. И самое страшное слово для них — это Майдан", — написал Геращенко.
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Он подчеркнул, что Украина вернет Энергодар, как и памятник героям Майдана.
Напомним, ранее сообщалось, что из РФ сбежала известная телеведущая.
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