В Энергодаре россияне осквернили памятник Небесной сотне

Местные жители засняли происходящее на видео и выложили ролик в Сеть.

В Энергодаре российские войска осквернили памятник Небесной сотне. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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Так, к публикации был прикреплен ролик, сделанный одним из местных жителей, а также фото мемориала.

"Воровать, разрушать, насиловать и убивать. Вот специализация русской армии. Путинская Россия на дух не переносит демократию. И самое страшное слово для них — это Майдан", — написал Геращенко.

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Он подчеркнул, что Украина вернет Энергодар, как и памятник героям Майдана.

Напомним, ранее сообщалось, что из РФ сбежала известная телеведущая.

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