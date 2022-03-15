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В Энергодаре россияне осквернили памятник Небесной сотне

Местные жители засняли происходящее на видео и выложили ролик в Сеть.
В Энергодаре россияне осквернили памятник Небесной сотне
Фото монумента / t.me/Pravda_Gerashchenko

В Энергодаре российские войска осквернили памятник Небесной сотне. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале

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Так, к публикации был прикреплен ролик, сделанный одним из местных жителей, а также фото мемориала. 

"Воровать, разрушать, насиловать и убивать. Вот специализация русской армии. Путинская Россия на дух не переносит демократию. И самое страшное слово для них — это Майдан", — написал Геращенко. 

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Он подчеркнул, что Украина вернет Энергодар, как и памятник героям Майдана.

Напомним, ранее сообщалось, что из РФ сбежала известная телеведущая.

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