Под Черниговом уничтожили российские "Грады" (видео)

Вместе с "Градами" уничтожены также транспортно-заряжающие машины.

Украинские бойцы в результате артиллерийского удара уничтожили несколько БМ-21 "Град" российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр ОТК "Север".

В сообщении говорится, что вместе с "Градами" уничтожены также транспортно-заряжающие машины.

Напомним, в Черниговской области бойцы ВСУ уничтожили батарею РСЗО, из которой российские оккупанты обстреливали Чернигов. Батарею РСЗО оккупантов разбили как раз в тот момент, когда она готовилась обстрелять Чернигов. Украинская артиллерия по ней работала 10 минут.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, Россия, вторгшаяся в конце февраля в Украину, уже потеряла более 13 500 человек. Украинские бойцы подбили 404 танка, 1279 боевых бронированных машин оккупантов, а также сбили 81 самолет и 95 вертолетов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что из-за неудач на суше российские оккупанты будут увеличивать обстрелы городов крылатыми ракетами.

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