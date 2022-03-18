В России уничтожат все, чего достигли за 25 лет – Зеленский

Украинский президент предрек россиянам новые "лихие девяностые"

Продолжая войну против Украины, Россия рискует вернуться в темный период свей истории – 90-е годы прошлого века. Об этом в новом видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Оккупанты не прекращают сжигать свое национальное богатство в войне против Украины. Я уверен, что, атакуя нас, они уничтожат всё. Всё, чего российское общество достигло за предыдущие 25 лет. И вернутся туда, откуда когда-то начали подниматься – как говорят, в "лихие 90-е", - заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что в отличие от девяностых теперь Россия погружается в трудные времена без свободы и без созидательного желания миллионов людей работать ради развития своего государства.

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"Такой будет для россиян цена войны с Украиной. Это будет для них болезненным падением, они это почувствуют, даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что всё это, впрочем, не может стать утешением для украинцев, поскольку не воскресит погибших, не восстановит разрушенные города и не залечит душевные раны, которые останутся с украинцами навсегда.

Напомним, в супермаркетах РФ люди уже дерутся за сахар. В стране возник дефицит продуктов первой необходимости в результате развязанной войны против Украины.

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