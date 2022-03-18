Россияне запускали ракеты по Украине даже с Каспийского моря - ВСУ

Юрий Игнат также рассказал о важности реагировать на сигнал воздушной тревоги во всех частях Украины.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что россияне запускали ракеты по Украине даже с Каспийского моря. Об этом пишет "РБК Украина".

Спикер подчеркивает, что из-за этого труднее отследить ракеты и вовремя включить воздушную тревогу.

"Задача властей - предупредить, что летит ракета. Большинство ракет мы обнаруживаем, видим, откуда осуществляют пуски и направление полета. Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались из стратегических ракетоносцев, даже из Каспийского моря - это очень трудно отследить," - сообщил Игнат.

Ракеты рашистов пускались даже с Каспийского моря. / карта Google

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Юрий Игнат обратился к украинцам, чтобы при сигнале воздушной тревоги люди принимали все меры для собственной безопасности.

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