Подоляк о переговорах: Заявления РФ направлены на то, чтобы спровоцировать напряженность в СМИ

Советник главы ОП опроверг слова главы российской переговорной группы о том, что стороны "сблизились" в вопросе демилитаризации Украины.

Михаил Подоляк прокомментировал слова главы переговорной делегации РФ Мединского. Советник Руководителя Офиса президента Украины подчеркивает, что громкие заявления РФ направлены на то, чтобы спровоцировать напряженность в СМИ.

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Политик обращается к украинцам, чтобы те не верили в слова политиков страны-оккупанта.

"Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и надежные гарантии безопасности с конкретными формулами," - отмечает Подоляк.

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Напомним, советник главы ОП опроверг ряд заявлений Мединского. Например, россиянин заявил, что "нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах". Также глава российской делегации назвал переговоры по поводу демилитаризации Украины "где-то на полпути".

Ранее мы писали, что Подоляк и Арестович записали видеообращения к экс-министру обороны Анатолию Луценко. Политик обвинил украинскую власть в "неправильном" ведении переговоров и якобы "измене" украинских позиций. Представители Офиса президента заявили, что "диванным" войскам не стоит разлагать единство украинского народа в сложное время своими безосновательными обвинениями.