В Украине уже действуют лагеря для военнопленных – генпрокурор

Ранее президент сообщал, что в украинском плену пребывают 2 тысячи российских солдат и офицеров

В Украине уже начали функционировать полноценные лагеря для военнопленных. Российских солдат в них содержат согласно требованиям Женевской конвенции. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью ВВС.

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"Уже есть. Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого, опять же, требует Женевская конвенция. Я хочу, чтобы мы были очень открыты. Мы работали в рамках международного гуманитарного права и нашего национального законодательства и не переходили какие-то границы, чтобы потом к нам были вопросы", - рассказала она.

По словам Венедиктовой, необходимая медицинская помощь пленным россиянам оказывается почти на том же уровне, что и защитникам Украины.

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"Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором", - подчеркнула генпрокурор.

При этом Венедиктова отказалась отвечать на уточняющий вопрос журналиста, что означает слово "почти" в этом контексте.

Напомним, за первые 20 дней вторжения России в Украину бойцы ВСУ и Сил территориальной обороны взяли в плен 2 тысячи российских военных. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время переговоров с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

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