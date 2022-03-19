"С презрением": Пограничники вручили послу Беларуси "30 сребреников"

Плата за предательство предназначалась главе погранкомитета Беларуси, но посол отказался взять "передачу"

Украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 сребреников" и попросили передать их главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо. Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

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"Рашисты осуществляют открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо", - говорится в аннотации под видео.

На опубликованных кадрах видно, как украинский пограничник в звании подполковника пытается передать послу Беларуси в Украине Игорю Соколу мешочек с монетами. При этом пограничник утверждает, что это "30 сребреников", которые он, согласно приказу, должен отдать послу для последующей передачи главному пограничнику Беларуси.

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"Это приказ для вас, но не для меня", - сказал посол и от повернулся, чтобы уйти.

Тогда украинский пограничник бросил в него мешочек с монетами и сказал "С презрением".

Напомним, Лукашенко заявил, что не поддерживает вторжение РФ в Украину. Война неприемлема с любой стороны – будь то Россия, Украина или США, заявил руководитель Беларуси.

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