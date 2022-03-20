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Войска РФ сбросили бомбы на школу в Мариуполе, где было 400 человек

Здание было разрушено, под завалами еще находятся мирные люди.
Войска РФ сбросили бомбы на школу в Мариуполе, где было 400 человек
Иллюстрированное фото / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Войска РФ снова атаковали объект, где прятались жители Мариуполя. На этот раз они сбросили бомбы на школу, в которой было около 400 человек. Об этом сообщает пресс-центр Мариупольского горсовета. 

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"Вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где прятались около 400 мариупольцев — женщины, дети и люди пожилого возраста", — сказано в публикации. 

Также власти отмечают, что здание школы было разрушено. До сих пор под завалами находятся мирные граждане. 

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Что касается пострадавших, то информация уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине войска РФ разрушили 24 дома, есть три жертвы.

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