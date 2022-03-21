26-й день войны: Враг стал все реже применять авиацию

Противник пытается удержать захваченные рубежи, но по нему наносятся удары.

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке по состоянию на 26-й день войны, 21 марта. За день положение и характер обороны существенно не изменились. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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Так, указывается, что фиксируется снижение интенсивности применения россиянами пилотируемой авиации. Для того, чтобы оценить нанесенные ракетно-бомбовые удары, враг использовал беспилотники.

По позициям врага продолжаются удары, а он пытается удержать захваченные рубежи.

За 20 марта ВС ВСУ поразили 7 воздушных целей, в том числе 2 крылатые ракеты, 4 беспилотника и 1 самолет. Кроме того, украинская авиация нанесла сокрушительные удары по технике и живой силе войск РФ.

В Генштабе говорят, что россияне продолжают терроризировать местное населения и мародерствовать на временно захваченных территориях. Они вывозят продукты, автомобили и бытовую технику. Есть случаи размещения личного состава, техники и вооружений на объектах гражданской инфраструктуры.

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Продолжается и принудительная мобилизация в ОРДЛО. Например, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомили о необходимости прибытия сотрудников-мужчин 18-60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Сделать это нужно до 1 апреля.

"Причин такой "регистрации" не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий", — указывается в сообщении Генштаба.

Ранее сообщалось, что по данным разведки, ежедневно в Украине погибает до 1 000 российских солдат.

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