Оккупанты утром обстреляли Одессу: повреждены дома

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

Сегодня утром, 21 марта, российские оккупанты из корабельной артиллерии обстреляли Одессу. Повреждены несколько домов, сообщил в своем Telegram-канале спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, в результате обстрела оккупантов никто из жителей Одессы не погиб и не пострадал. Однако, повреждено несколько домов.

Напомним, российские оккупанты в последнее время начали активно использовать для разведки в Одесской области беспилотники. Украинские бойцы уже сбили несколько таких летательных аппаратов.

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19 марта на базе Одесского университета внутренних дел провели тренинг по гражданской защите в условиях боевых действий. Так, например, на этом тренинге отрабатывались действия гражданских лиц при падении гранаты.

Ранее стало известно, что в ночь на 21 марта оккупанты нанесли два авиаудара по Ровенской области. Целью атаки был военный полигон.

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