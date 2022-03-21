На кораблях РФ закрашивают названия и бортовые номера – ГПСУ

Возможно, российские военные корабли готовятся к провокациям против гражданских судов.

Российские военные моряки начали закрашивать названия своих кораблей и их бортовые номера. Это может означать, что они готовятся совершить провокации, чтобы потом обвинить украинских моряков, сообщила в Facebook пресс-служба ГПС Украины.

В частности, ГПСУ не исключает, что российские военные корабли с закрашенными названиями и бортовыми номерами могут совершить провокации против гражданских судов, а потом оккупанты заявят, что в этом якобы виноваты украинские моряки.

После вторжения России в Украину оккупанты заблокировали работу украинских портов, обстреляли 4 гражданских судна. Они также захватили и незаконно удерживают гражданские грузовые корабли.

По данным ГПСУ, российские моряки неоднократно угрожали применить оружие против спасательных катеров, которые шли на помощь экипажам подбитых судов.

Напомним, ранее одесский мэр Геннадий Труханов заявил, что российские оккупанты могут с суши и моря окружить Одессу, но город к этому готов и будет защищаться.

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