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Кременная полностью осталась без света - Луганская ОВА

Полностью без электричества на Луганщине остались 26 населенных пунктов.
Кременная полностью осталась без света - Луганская ОВА
Кременная оказалась обесточена из-за повреждений линий электропередач в Лисичанске. / t.me/luhanskaVTSA

Город Кременная, что расположен в Луганской области, полностью остался без электроэнергии. Об этом сообщает Луганская областная военная администрации в Телеграм.

В следствии российских обстрелов были повреждены высоковольтные линии электропередачи в районе Лисичанска. Таким образом Кременная оказалась полностью обесточена. Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, энергетики ведут все необходимые работы по восстановлению. 

Пока сложно спрогнозировать, когда электричество вернется в город, так как в Кременной сложная и опасная ситуация. 

По состоянию на 12:00 21 марта без электроэнергии остаются 11 населенных пунктов частично и 26 - полностью. 105 364 пользователя без света. Обесточена 641 трансформаторная подстанция.

Ранее мы писали, что в Энергодар оккупанты завезли 600 омоновцев. К такому решению россияне пришли после мирных протестов жителей города против рашисткой власти. Однако оккупанты забывают, что ОМОН пугает только их российский народ, но не украинцев. 

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