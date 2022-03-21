После мирной акции против оккупантов в Энергодаре россияне привезли 600 омоновцев

После акции сопротивления оккупационной власти, россияне решили разгонять людей, как в Москве, - дубинками.

Российские оккупанты решили, что украинский народ можно испугать ОМОНом и дубинками, как это происходит в их стране. Как сообщает телеграм-канал "Энергоатома", после вчерашней мирной акции против рашистов в Энергодаре, те завезли в город 600 омоновцев.

Читайте также: В Энергодаре россияне осквернили памятник Небесной сотне

Пока Энергодар временно находится под оккупацией орков, мирные жители выходят на митинги против российских порядков у себя дома. Рашисты решили привлечь для разгона омоновцев, как это делается в России.

"Карателей с дубинками, щитами и огнестрельным оружием расставили по городу. Они должны не допускать любых акций сопротивления и, даже, наименьшего скопления людей. Оккупанты действуют как в Москве и других рашистских городах, но Энергодар - это Украина! И мы обязательно победим," - отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь российского президента сделал ряд заявлений. Песков опровергает возможность прямых переговоров Путина и Зеленского в ближайшее время, а также заявляет о том, что на время встречи делегаций не будет соблюден режим тишины.