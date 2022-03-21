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Оккупанты придумали новый способ корректировки огня

Граждан просят проявить бдительность и не доверять различным "благодетелям", которые задают много вопросов
 |  Автор: Юрий Кобзар
Оккупанты придумали новый способ корректировки огня
Иллюстративное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Российский агрессор ищет новые способы разведки украинских позиций и корректировки огня. Из последнего – предложение о бесплатной замене выбитых окон с подробным расспросом "клиента" о ситуации в микрорайоне. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Отмечается, что в социальных сетях россияне начали предлагать помощь с бесплатной заменой выбитых стекол. Если такое предложение поступает от неизвестного человека, следует проявить бдительность.

"Благодетель" может задавать множество вопросов о вашем доме и всем, что рядом. Это может быть корректировщик врага! Будьте осторожны и не помогайте оккупантам уничтожать украинские города!" – призывают в Центре.

facebook.com/StratcomCentreUA
facebook.com/StratcomCentreUA

Напомним, в СНБО назвали слова для выявления россиян. Русскоязычная челюсть "не дружит" со многими украинскими словами, паляниця – лишь одно из них.

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