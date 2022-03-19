Не только "паляниця": В СНБО назвали слова для выявления россиян

Русскоязычная челюсть "не дружит" со многими украинскими словами, паляниця – лишь одно из них

В ходе полномасштабного вторжения России в Украину выяснилось, что шутка о неспособности россиян произнести украинское слово "паляниця" является объективной реальностью. Однако выявить российских диверсантов можно и с помощью других сугубо украинских слов, которые непривычны для "русскоязычной челюсти". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Читайте также: "С презрением": Пограничники вручили послу Беларуси "30 сребреников"

"Этот способ называют "шиболет" – своеобразный языковой пароль, с помощью которого можно распознать, что язык, на котором говорит человек, является для него неродным. Этот термин имеет библейское происхождение, но сейчас стал научным термином", - пояснили в центре.

При этом с СНБО подчеркнули, что выявить россиян, рядящихся под жителей Украины, можно и по многим другим "кодовым" словам. К таковым, в частности, относятся:

молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень и др.

Напомним, в "Азове" заявили, что военные РФ надевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы выдать их за военных. Россияне вводят в заблуждение гражданских лиц, повязывая им белые повязки. В полку Азов призвали не поддаваться вражеским провокациям.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.