На Харьковщине сбили российский истребитель

Сбитый самолет упал на территории, которую временно захватили российские оккупанты.

Сегодня, 21 марта, в Харьковской области возле Чугуева украинские бойцы ПВО сбили российский истребитель. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сбитый самолет упал на территории, которую временно захватили российские оккупанты.

Кроме того, 21 марта в Харьковском районе области украинские бойцы сбили два российских беспилотных аппарата "Орлан".

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за первые 25 дней войны с Россией сбили 97 самолетов и 121 вертолет оккупантов. Также подбито 498 танков, 1535 боевых бронированных машин оккупантов, уничтожено 240 артиллерийских систем, 80 реактивных систем залпового огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне российские боевики обстреляли мирных жителей на митинге против оккупационной власти.

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