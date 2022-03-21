В Херсоне боевики обстреляли мирных жителей на митинге

Среди людей есть раненные.

В Херсоне российские боевики обстреляли мирных жителей на митинге против оккупационной власти. Об этом сообщает издание "Мост" со ссылкой на очевидцев.

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На площади Свободы херсонцы вышли на акцию протеста против российских оккупантов. Рашисты решили отомстить украинцам и забросали светошумовыми гранатами митингующих, а также открыли огонь. Сообщается о раненых.

Изначально отмечалось, что боевики открыли огонь в воздух, однако среди херсонцев есть раненые, которых забрала скорая помощь. Позже появились видео с места происшествия, где отчетливо видно, как мирные жители хотели подойти к памятнику, а рашисты начали по ним стрелять и бросать светошумовые гранаты.

После акции протеста начались взрывы над Херсоном и от сбитых ракет образовался пожар.

Отметим, что в Херсоне ежедневно проходят митинги против оккупантов.

Ранее мы писали, что в Энергодаре россияне решили разгонять мирных людей благодаря российским боевикам. Для этого рашисты завезли 600 омоновцев и расставили их по городу.