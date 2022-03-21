В Херсоне боевики обстреляли мирных жителей на митинге
В Херсоне российские боевики обстреляли мирных жителей на митинге против оккупационной власти. Об этом сообщает издание "Мост" со ссылкой на очевидцев.
Читайте также: В Херсоне расстреляли Мерседес бывшего мэра города - СМИНа площади Свободы херсонцы вышли на акцию протеста против российских оккупантов. Рашисты решили отомстить украинцам и забросали светошумовыми гранатами митингующих, а также открыли огонь. Сообщается о раненых.
Изначально отмечалось, что боевики открыли огонь в воздух, однако среди херсонцев есть раненые, которых забрала скорая помощь. Позже появились видео с места происшествия, где отчетливо видно, как мирные жители хотели подойти к памятнику, а рашисты начали по ним стрелять и бросать светошумовые гранаты.
После акции протеста начались взрывы над Херсоном и от сбитых ракет образовался пожар.
Отметим, что в Херсоне ежедневно проходят митинги против оккупантов.
Ранее мы писали, что в Энергодаре россияне решили разгонять мирных людей благодаря российским боевикам. Для этого рашисты завезли 600 омоновцев и расставили их по городу.