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В Харькове при обстреле погиб бывший узник нацистских лагерей

Мужчина пережил заключение в нескольких концлагерях в годы ВМВ, но не пережил вторжение россиян в Украину
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Харькове при обстреле погиб бывший узник нацистских лагерей
Борис Романченко / twitter.com/Buchenwald_Dora

В Харькове во время вражеского обстрела погиб бывший узник нескольких немецких концентрационных лагерей Борис Романченко. Об этом сообщила администрация мемориального комплекса "Бухенвальд".

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"Как мы узнали от его близких, наш друг Борис Романченко, переживший нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен, был убит в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове. По словам внучки, он жил в многоэтажном доме, в который попал снаряд", - говорится в сообщении.

Для справки. Борис Романченко родился в 1926 году под Сумами. После войны активно занимался сбором и систематизацией информации о нацистских преступлениях, был вице-президентом Международного комитета "Бухенвальд-Дора".

Напомним, в Харькове разрушены почти 800 многоэтажек. С первого дня войны второй город Украины подвергается массированным обстрелам ракетами, "Градами", артиллерией и авиацией.

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