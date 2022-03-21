В Харькове разрушены почти 800 многоэтажек – мэр

С первого дня войны второй город Украины подвергается массированным обстрелам ракетами, "Градами", артиллерией и авиацией

В Харькове по состоянию на утро 21 марта из-за вражеских обстрелов разрушены 972 здания. Большинство из них – это многоэтажные жилые дома. Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов.

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"На сегодня у нас 972 дома разрушены, из которых 778 жилые многоэтажные дома. То, что касается возрождения Харькова, сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города", - заявил мэр.

По словам Терехова, к нему уже обращались горожане, которые "готовы работать 24 часа в сутки" над восстановлением города.

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"У нас есть четкое понимание, что нужно будет делать. Конечно, работы предстоит очень много", - заявил городской голова.

Напомним, почти четверть украинцев потеряли дом из-за войны. Почти 3,3 миллиона украинцев были вынуждены уехать за границу, еще почти 6,5 миллионов человек покинули свои дома, но не выехали из страны.

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