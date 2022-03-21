На Луганщине задержали диверсанта, пытавшегося взорвать мост
В Луганской области пограничники задержали мужчину, который пытался взорвать мост. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.
В сообщении говорится, что по месту проживания задержанного провели обыск и обнаружили там большое количество взрывчатки, бикфордов шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ.
Пограничники передали задержанного сотрудникам Нацполиции Украины, устанавливается его личность.
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Напомним, в Волынской области правоохранители разоблачили белорусского шпиона. Он собирал информацию о размещении и передвижении техники ВСУ, о состоянии мобилизации в регионе. Его завербовали вражеские спецслужбы во время поездки в Беларусь.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали четырех российских диверсантов. У них изъяли арсенал оружия.
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