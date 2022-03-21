Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой – Зеленский
Российское вторжение в Украину – это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в персональном Telegram-канале президента Владимира Зеленского.
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"Мы воюем против одной из самых многочисленных армий в мире за наше спасение. Против ракет, бомб и реактивной артиллерии. Против оккупантов, расстреливающих беженцев на дорогах. Убивающих обычных мирных людей, создающих искусственный голодомор целым городам, сжигающим жилые кварталы. Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой", — заявил президент.
Чтобы проиллюстрировать свои слова, Владимир Зеленский прикрепил к сообщению несколько фотографий, на которых запечатлены последствия российских бомбардировок.
Напомним, РФ принудительно переселила с Донбасса 2400 детей. МИД Украины обвинил оккупантов в новых преступлениях.
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