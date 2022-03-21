РФ принудительно переселила с Донбасса 2400 детей

МИД Украины обвинил оккупантов в новых преступлениях

В субботу, 19 марта, российские оккупанты принудительно выселила с территории Донбасса 2389 детей. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

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"Похищение гражданского населения строго запрещено международным гуманитарным правом. Российская армия лишает наших детей родительской опеки и ставит под угрозу их жизнь в России. Эти ужасные преступления необходимо прекратить", - написал Николенко.

Представитель МИДа не уточнил, при каких обстоятельствах были переселены дети.

Напомним, Anonymous пригрозили западным компаниям, оставшимся в РФ. Хакеры грозятся наказать корпорации, которые предпочли продолжать бизнес в России.

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