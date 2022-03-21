У Лаврова заявили, что РФ не будет продолжать переговоры по мирному договору с Японией
Российское МИД выступило с рядом заявлений по отношению к Японии, которая активно поддерживает Украину в полномасштабной войне, которую развязала Россия. Об этом пишут россСМИ.
У министра иностранных дел РФ Лаврова заявили, что в сложившийся ситуации РФ не будет продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Также оккупантская страна выходит из диалога с Японией по поводу налаживания совместной хозяйственной деятельности на юге Курил.
Россия заявила и о блокировке статуса Японии как партнера ОЧЭС по диалогу. РФ запрещает безвиз для граждан Японии на Курилы.
Читайте также: Япония заявила, что Курилы – ее суверенная территорияОтметим, что Япония вступилась за Украину после начала полномасштабной войны РФ. Вчера, 20 марта, японское правительство призвало Индию занять более жесткую позицию против вторжения РФ в Украину.
Ранее мы писали, что в Италии в порту нашли "бесхозную" яхту за 700 млн долларов. Оппозиционеры РФ провели расследование и выяснили, что она принадлежит российскому диктатору Путину.