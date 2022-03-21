У Лаврова заявили, что РФ не будет продолжать переговоры по мирному договору с Японией

МИД РФ отменили безвиз для японцев на Курилы. Япония поддерживает Украины в вопросе вторжения РФ.

Российское МИД выступило с рядом заявлений по отношению к Японии, которая активно поддерживает Украину в полномасштабной войне, которую развязала Россия. Об этом пишут россСМИ.

У министра иностранных дел РФ Лаврова заявили, что в сложившийся ситуации РФ не будет продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Также оккупантская страна выходит из диалога с Японией по поводу налаживания совместной хозяйственной деятельности на юге Курил.

Россия заявила и о блокировке статуса Японии как партнера ОЧЭС по диалогу. РФ запрещает безвиз для граждан Японии на Курилы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе и Путин. / ТАСС

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Отметим, что Япония вступилась за Украину после начала полномасштабной войны РФ. Вчера, 20 марта, японское правительство призвало Индию занять более жесткую позицию против вторжения РФ в Украину.

Ранее мы писали, что в Италии в порту нашли "бесхозную" яхту за 700 млн долларов. Оппозиционеры РФ провели расследование и выяснили, что она принадлежит российскому диктатору Путину.