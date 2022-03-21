Почта
 

За 26 дней полномасштабной войны зарегистрировано 922 посягательства на целостность Украины

Каждый изменщик Украины предстанет перед законом. Об этом сообщает министр внутренних дел Денис Монастырский.
За 26 дней полномасштабной войны зарегистрировано 922 посягательства на целостность Украины
По словам Монастрырского, большинство диверсантов - граждане Украины. / МВД / Телеграм

Глава МВД Денис Монастырский рассказал о статистике задержанных диверсантов. Правоохранитель пообещал, что каждый изменщик Украины предстанет перед судом за свои злодеяния во время полномасштабной войны. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства внутренних дел Украины.

Читайте также: Войска Беларуси подходят к границе - МВД

В Украине - 26 день полномасштабной войны России против Украины. За это время полиция зарегистрировала 1271 преступление против национальной безопасности Украины. Из них 922 - это посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. 244 преступления - за государственную измену, 48 - за диверсионную работу и 57 - другие преступления. 

Инструкция от МВД Украины. / МВД / Телеграм
Инструкция от МВД Украины. / МВД / Телеграм

"Некоторые из задержанных приехали со временно оккупированных территорий Украины. У кого-то - лишь справка на проживание. Кто-то будто постоянно пребывал в Украине, но пересекал границу с РФ, где и был завербован, а со временем вернулся исполнять задание своих хозяев," - отметил Монастырский.

Ранее мы писали, что в Киеве поймали тиктокера, который заснял позиции ВСУ в районе ТЦ "Ретровиль", после чего туда целенаправленно упала ракета. Торговый центр полностью уничтожен, а "оператор" заявляет о раскаивании. СБУ и ВСУ просят не публиковать фото и ролики с украинской техникой, чтобы самих себя не подставлять под опасность. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK