За 26 дней полномасштабной войны зарегистрировано 922 посягательства на целостность Украины

Каждый изменщик Украины предстанет перед законом. Об этом сообщает министр внутренних дел Денис Монастырский.

Глава МВД Денис Монастырский рассказал о статистике задержанных диверсантов. Правоохранитель пообещал, что каждый изменщик Украины предстанет перед судом за свои злодеяния во время полномасштабной войны. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства внутренних дел Украины.

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В Украине - 26 день полномасштабной войны России против Украины. За это время полиция зарегистрировала 1271 преступление против национальной безопасности Украины. Из них 922 - это посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. 244 преступления - за государственную измену, 48 - за диверсионную работу и 57 - другие преступления.

Инструкция от МВД Украины. / МВД / Телеграм

"Некоторые из задержанных приехали со временно оккупированных территорий Украины. У кого-то - лишь справка на проживание. Кто-то будто постоянно пребывал в Украине, но пересекал границу с РФ, где и был завербован, а со временем вернулся исполнять задание своих хозяев," - отметил Монастырский.

Ранее мы писали, что в Киеве поймали тиктокера, который заснял позиции ВСУ в районе ТЦ "Ретровиль", после чего туда целенаправленно упала ракета. Торговый центр полностью уничтожен, а "оператор" заявляет о раскаивании. СБУ и ВСУ просят не публиковать фото и ролики с украинской техникой, чтобы самих себя не подставлять под опасность.